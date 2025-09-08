新聞読む１８歳、参院選投票率が全体を２８ポイント上回る…日販協調査

７月の参院選で、新聞を読んだ１８歳の投票率が、１８歳全体の投票率を３０ポイント近く上回ったことが、日本新聞販売協会（日販協）の高校生アンケート調査でわかった。

日販協は７月１日から、希望した３１都道府県の２０２高校に新聞を無料で配る「新聞を読んで選挙に行こう」キャンペーンを実施。投開票日翌日の７月２１日から８月８日にかけて、２０２校の３年生を対象にアンケートを行い、選挙権のある１８歳１５６０人からの回答を分析した。

その結果、今夏の参院選で「投票した」と答えた生徒は１１５８人で、７４・２３％に上った。日販協によると、総務省の抽出調査では、１８歳の投票率は４５・７８％で、キャンペーンに参加した１８歳の投票率は２８・４５ポイント上回った。有権者全体の投票率（５８・５１％）と比べても高かった。

さらに、投票に行った１１５８人全員が、「新聞が参考になった」と答えた。新聞がきっかけで投票に行った生徒もいるとみられ、日販協の高木康夫副会長は、「ＳＮＳやインターネットで誤った情報が流れる中、正しい情報を得る手段として新聞が活用された。キャンペーンを機に、学校の図書館などを活用して継続して新聞に触れ、視野を広げてほしい」と話している。

２０１６年に選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられ、高校生も投票できるようになった。ただ、１８、１９歳の投票率は低水準が続いている。１６年参院選では４６・７８％（全体投票率は５４・７０％）だったが、その後は３０〜４０％台前半で推移し、常に全体の投票率を下回っている。