【GUのトップス】がいい仕事する！ 大人が参考にしたい「きちんと見えコーデ」

夏から秋へ季節の変わり目、どんな服を買えばいい？ と悩んでいるなら【GU（ジーユー）】をチェックしてみて。残暑を快適に乗り切れそうなメッシュトップスや、顔まわりがパッと華やぐビッグカラーのブラウスなど、GUのトップスを使った「きちんと見えコーデ」をスタッフさんたちが紹介してくれています。スポーツミックスやクラシカルスタイルなどの大人に似合うトレンドコーデは、今すぐ真似したくなるかも。

大人が参考にしたいきれいめカジュアルコーデ

【GU】「メッシュニットオーバーサイズプルオーバー（5分袖）」\1,990（税込）

涼しげなメッシュ素材で、残暑が厳しい日も快適におしゃれを楽しめそうなプルオーバー。ゆるっと着られるオーバーサイズシルエットとサイドスリットが、こなれ感も演出します。スウェットパンツを合わせたラフなスタイリングは、上品見えするブラウンカラーを合わせてきちんと感をプラス。大人に似合うきれいめカジュアルコーデに。

上品に華やぐクラシカルスタイル

【GU】「ビッグカラーブラウス（5分袖）」\1,490（税込・セール価格）

大きな襟がアクセントになり、顔まわりがパッと華やかな印象になりそうなブラウス。深めに設計したネックラインが、きれいなデコルテも演出します。「大人の女性にも着やすい可愛すぎないデザインです」と、スタッフさんもおすすめ。フレアスカートを合わせてベルトでマークすれば、トレンドのクラシカルスタイルが完成。メリハリシルエットでスタイルアップも狙えそうです。

オールブラックでまとめたスポーツミックススタイル

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込）

きちんと見えしながら、こなれ感も演出できるドルマンスリーブシャツ。サッと羽織りやすいシャツは、スタッフさんが「何かと使えるシャツは夏から秋にかけて一枚は持っておきたいですね」とコメントしているように、季節の変わり目に活躍しそうです。オールブラックでまとめたシックな装いにグリーンのスニーカーを合わせて、今どきのスポーツミックスコーデを楽しんで。

トレンドがギュッと詰まった秋っぽオフィスコーデ

【GU】「ケーブルメタルボタンカーディガン（半袖）」\1,990（税込）

キラリと光るゴールドカラーのボタンがポイントになった、クラシカルスタイルを楽しめるケーブル編みの半袖カーディガン。スタッフさんはきちんと見えするワイドスラックスを合わせて、オフィスシーンにもぴったりなハンサムコーデに。ダークグリーン × ネイビーの配色で、秋ムードも漂わせて。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i