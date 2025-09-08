◇都市対抗野球決勝 王子2―1三菱自動車岡崎（2025年9月8日 東京D）

王子（春日井市）が2―1で三菱自動車岡崎（岡崎市）で下して、21年ぶり2度目の優勝を飾った。

2年ぶりの東海勢同士の決勝戦。王子は準決勝まで4試合26得点を奪った攻撃力で勝ち上がってきたが、決勝では1点を追う8回に3安打で2点を奪い逆転した。

三菱自動車岡崎は01年に続く準優勝となった。

新人王に相当する「若獅子賞」には入社1年目の王子・柴崎聖人外野手（23＝大経大）が輝いた。

社会人1年目で頂点。「素直にうれしい」と喜び「（社会人野球は）緊迫した場面も多いけど楽しめてる」と話した。

大会では2回戦の西部ガス戦、3回戦のJFE東日本戦で2試合連続本塁打と活躍。

一方でこの日は1―1の8回無死満塁で空振り三振に倒れ「チャンスで1本出なかった。悔しい打席になった」と振り返った。

大経大では走攻守三拍子そろった外野手として活躍。関西六大学野球リーグ史上15人目の通算100安打も達成したが、昨年のドラフトでの指名はなかった。

目指すは来秋ドラフトでのプロ入り。柴崎は「打撃をもっと伸ばしたい。プロに行きたいし、しっかり頑張りたい」と誓った。