社会人野球の第９６回都市対抗大会最終日は８日、東京ドームで決勝が行われ、王子（春日井市）が三菱自動車岡崎（岡崎市）を２―１で破り、２１年ぶり２度目の優勝を果たした。

最優秀選手に贈られる橋戸賞は、六回から救援して無失点に抑えた王子の九谷が受賞した。王子は八回に敵失や４番吉岡の犠飛で逆転。三菱自動車岡崎は四回に先制したものの、その後は好機を作れなかった。

史上初の愛知県勢対決

史上初の愛知県勢対決となった今大会の決勝。王子が連日の逆転劇で頂点に上り詰めた。「会社やファンの方々に元気を与えるようなチームでありたい」という湯浅監督の思いが、大舞台で形になった。

１点を追う八回。先頭の細川が中前に打球を運び、「（中堅手の）捕球体勢を見て、思い切った」と、一気に二塁を狙って気迫のヘッドスライディングを見せた。一度はアウトの判定になったが、ビデオ検証の結果、セーフに覆る。それまで一度も得点圏に進めていなかっただけに、流れが大きく変わるプレーになった。その後、逆転に成功した。

１回戦で延長戦の末に逆転サヨナラ勝ち。準決勝でも逆転勝ちし、王子が初優勝した時の主将だった湯浅監督には「諦めないことを教えてもらった」などのメッセージが社員から届いていた。チームの存在意義を示す栄冠となった。（岡花拓也）