◇パ・リーグ オリックス2-4ロッテ（2025年9月8日 ZOZOマリン）

古巣・王子の都市対抗制覇に呼応するかのように、オリックス・西川が9月7試合目にして4度目となる複数安打を記録した。

初回無死一塁で、ロッテ・河村の見逃せばボール球かという低めフォークを拾い上げて右前打。9回1死二塁でも左前打を放ち、いずれも得点につながった。9月は月間打率・414（29打数12安打）とハイパフォーマンスを維持し、規定打席には未達ながら打率は・317まで上昇。残り20試合で67打席、1試合平均3・35打席で規定打席に再到達することから、首位打者への道も見えてきた。

「僕は無縁やったんで、そういう都市対抗優勝とか。ホンマにしたんかな？ってのもあるし、率直にすげえなと」

試合後に古巣の優勝を耳にした天才打者は、感慨深げだった。移動日が重なったこともあり、今月1日には同じく王子出身の右腕・高島とともに1回戦のパナソニック戦を現地で観戦。王子の湯浅監督には、オリックスの同僚たちのサインが入った自身のユニホームを、高島とともにプレゼントした。

「社会人の基礎を一から学んだ。野球に関しても、細かいことをいろいろ勉強したんで。今があるのも、王子で3年やったのが大きい。今の監督の湯浅さんも、ずっと打撃コーチで教えてもらっていたので。湯浅さんが監督で優勝したから、なおうれしい」

この日は森の復帰にともない、左足首の故障から8月19日の日本ハム戦で復帰後、初めて左翼守備に就いた。打球処理こそなかったが、「（森）友哉も帰ってきたんで、友哉がDHの時は、守ることも増えると思う。出るからにはしっかりやりたい」と力を込めた。「シンプルにおめでとうございます、お疲れ様でしたと伝えたい」。古巣、そして恩師の栄冠を力に、残りのシーズンを駆け抜ける。

（阪井 日向）