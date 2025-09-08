タレントのマツコ・デラックス（52）とSUPER EIGHTの村上信五（43）が8日放送の日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。流行のファッションが繰り返す現象について語った。

街の人のファッションをチェックしたところ、見せパンなどが流行っていることが明らかになり、村上は「俺が1周してるもん。10代の時に流行ってた」と驚いた。マツコは、自身は2周目と話し「この感覚ですよ。年を取るって」と語った。

さらに、2017年あたりの「1回目80年代ブームって、結構ウソ80年だったのよ。再現性低かったのね。今回の平成はね、マジ再現性凄いのよ」と言うと、村上は「ドンピシャやもんね。カルバン・クラインの始まり。腰パン、アメカジ、egg、ギャル…ロケ行ってたもん」と明かした。

マツコはカルバン・クラインの“見せパン”について「気を付けてよ。カルバン・クライン3枚1組でアマゾンで打っているやつで腰パンしちゃダメよ。良い方のでやらないとね。分かるからね。あれね」と言い「ちゃんと箱に入っているやつじゃないとダメと。3枚1組のだとヨレヨレになってくる」とアドバイスした。

当時は「今のパンツとちょっと違って、ダボパンだったのよね。結構詰めずに、ブーツとかで下にためてさ。だから重いのよ。長い外国人サイズのデカめのズボンをはくから。それをベルトで締めているんだけど、締めているのがここ（腰の下）だから、どんどん下がってくんのよ。気が付かないで膝とかで歩いているヤツいっぱいいたわよ。パンツ丸出しで」と振り返り、村上も「それが格好良かった」とうなずいていた。