Åìµþ±Ø¸ÂÄê¡ª¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¥¬ー¤¬¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅÐ¾ì
Åìµþ±Ø¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¥¬ー¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡ÂåÉ½ºî¤Î¡Ø¥Áー¥º¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ðー¥¬ー¡Ù¤È¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ðー¥¬ー¡Ù¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿´¤È¤¤á¤¯»Ñ¤Ë¢öÅìµþ±Ø¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ë¥ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¡Ø¥Áー¥º¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ðー¥¬ー¡Ù
²Á³Ê¡§3¸ÄÆþ 702±ß
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ð¥ó¥º¥¯¥Ã¥ー¤Ë¡¢¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥Áー¥º¥·¥ç¥³¥é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥ó¥É¡£
¤µ¤é¤Ë¥Û¥¤¥Ã¥×¥·¥ç¥³¥é¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÂçÃÀ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤¹¥·¥ç¥³¥é¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£
½©¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥Ëー¢ö¤Ö¤É¤¦¹á¤ëìÔÂô¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¥»¥Ö¥ó¤ÇÈ¯Çä
çõ¤Î¹á¤ê¹¤¬¤ë¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ðー¥¬ー¡Ù
²Á³Ê¡§3¸ÄÆþ 702±ß
çõ¤òÎý¤ê¤³¤ó¤À¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥ç¥³¥é¤ò¡¢çõ¹á¤ë¥Ð¥ó¥º¥¯¥Ã¥ー¤Ç¥µ¥ó¥É¡£¥Û¥¤¥Ã¥×¥·¥ç¥³¥é¤Î¤×¤Ã¤¯¤ê´¶¤¬¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡Èçõ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤Þ¤ë¤«¤¸¤ê¡ª¡É¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢»×¤ï¤º¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤ëìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
Åìµþ±Ø¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä♡
Í·¤Ó¿´¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¥Ðー¥¬ー¡×¤Ï¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¢öÅìµþ±Ø¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥¤ー¥ÄÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£