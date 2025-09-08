Image: NASA/JPL-Caltech/ASU NASA探査機「Psyche」が2億9000万km彼方から捉えた地球と月の写真（2025年7月撮影）

火星と木星の間の小惑星帯にある金属小惑星「Psyche（プシケ）」探査の旅に出かけた同名の探査機くん。

長いミッションの道中、故郷の地球を振り返ったら、漆黒の闇にぷっかり浮かぶ点になっていました。隣には、もっとちっちゃいゴマ塩みたいになった月がひっそりと侍（はべ）っています。

Psycheは鉄とニッケルの合金でできている超重い小惑星です。もしかしたら原子惑星がほかの天体にぶつかって地殻が剥がれて中心核がむき出しになったんじゃあるまいか、ってことで、正体を確かめる探査ミッションが立ち上がり、2023年10月に小惑星の名前を冠した探査機が打ち上げられました。

上の写真は、太陽光を反射する物体をちゃんとカメラに収められるか確認する作業で撮ったもの。狙ったのは地球と月。7月に長時間露出で撮ったなかの1枚です。

2億9000万km離れた深宇宙から振り返ると、こんな風に牡羊座の星座の星くずに紛れて見えるんですね。

かつてボイジャー1号が撮ってカール・セーガンが「ペイル・ブルー・ドット（淡く青い点）」 と呼んだ地球の写真を彷彿とさせます。

あれは65億kmも離れた場所から撮ったものなので、距離的には比較にならないけど、今回Psycheが捉えた写真は太陽系のなかでの地球の位置とサイズがよ〜くわかる1枚となっています。

探査機搭載カメラは2台あり、金属主体の小惑星の撮影用に人間の肉眼で見える波長の光も見えない波長の光も捉えられる構造になっています。

探査機はおよそ35億4000万km旅して小惑星帯に到達し、2029年7月後半にはPsycheの軌道に入る予定です。小惑星Psycheは楕円形で、一番長い赤道で測ると直径280km。火星と木星の間の小惑星帯の比較的外側で太陽の周りを回っています。 NASAに出ている写真はごっつくて、なんかカッコいい…。

太陽系形成時に原始惑星の核が露呈した説には異論もいろいろあるようだし、早く正体がわかるといいですね！