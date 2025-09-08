¡ÚÀìÌç²È²òÀâ¡ÛËÒÇ·¸¶¤ÎÎµ´¬¤ÏÊ£¿ôÈ¯À¸¤« ÅÅÃì¤ÎÅÝ²õÊý¸þ¤Ê¤É¤«¤éÊ¬ÀÏ=ÀÅ²¬
Îµ´¬¤¬È¯À¸¤·¡¢1000Åï°Ê¾å¤Î½»Âð¤ËÈï³²¤¬½Ð¤¿ÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÅö»þ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÀìÌç²È²òÀâ¡ÛËÒÇ·¸¶¤ÎÎµ´¬¤ÏÊ£¿ôÈ¯À¸¤« ÅÅÃì¤ÎÅÝ²õÊý¸þ¤Ê¤É¤«¤éÊ¬ÀÏ=ÀÅ²¬
¡ãÃÏ¸µ½»Ì±¡ä¡ÖÁë¥¬¥é¥¹¤¬¥¬¥¿¥¬¥¿¤·¤Æ¡¢±«¸Í¤òÊÄ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÊÆÍÉ÷¤¬¡Ë¤ï¤¡ー¤Ã¤ÆÍè¤¿¡× Q. ²¼¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷? ¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡ãÃÏ¸µ½»Ì±¡ä¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Î¾Â¦¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÇò¤¤É÷¤È±«¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ó¥åー¤Ã¤Æ¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý¤«¤é½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¡×
¡ãÃÏ¸µ½»Ì±¡ä¡ÖºÇ½éÉ÷¸þ¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÆî¤«¤é²È¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤éÆþ¤ë¡¢È´¤±¤ë¡¢²È¶ñ¤¬Èô¤Ö¡¢½Å¤¤²È¶ñ¤¬Æ°¤¯¡×
²¼¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÉ÷¡£¤½¤ì¤«¤éÎ¾Â¦¤«¤é¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿É÷¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤â¤³¤Î½µËö¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¡ãËÉºÒ¡¦´íµ¡´ÉÍý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー »³Â¼ÉðÉ§½êÄ¹¡äÎµ´¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£É÷¤ÎÆ°¤¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½»Ì±¤ÎÊý¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶³ÐÅª¤Ë°ì¿Í°ì¿Í¡¢¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÌÔÎõ¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ãLIVE¤·¤º¤ª¤« Âìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡äÊ£»¨¤ÊÆ°¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Èï³²¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÏ¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËÒÇ·¸¶¤ÇÎµ´¬¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËºÙ¹¾ÃÏ¶è¤ÇÈï³²¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºÙ¹¾ÃÏ¶è¤ÎÃæ¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¹ÈÏ°Ï¤ÇÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¿Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎËÌÂ¦¤ÎºäÉôÃÏ¶è¤Ê¤É¤Ç¤âÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îµ´¬¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Èæ³ÓÅª¹ÈÏ°Ï¤ËÈï³²¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
¡ã»³Â¼½êÄ¹¡ä»ä¤Ï¤³¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÎµ´¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÎµ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆÃ¤Ë»ä¤¬¸½ÃÏ¤ò¸«¤ÆÅÅÃì¤ÎÅÝ¤ìÊý¤¬¿ïÊ¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Àè¤Û¤É¤Î¿º¸¶ÉÂ±¡¤Î²£¤ÎÊý¤ÏÀÖ¤¤°õ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤ÏºÙ¹¾ÃÏ¶è¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ÎÃÏ°è¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤ËËÌÀ¾¤È¤«ËÌÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Á¤éÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²°º¬¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î°ã¤¦ÃÏ°è¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Êý¸þ¤ËÅÅÃì¤ÏÅÝ¤ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·úÊª¤âÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÊ£¿ô¤ÎÎµ´¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆÍÉ÷¤¬Æ±»þÂ¿È¯Åª¤Ëµ¯¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£»þ´Öº¹¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡äºÙ¤«¤¯ÅÝ¤ìÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë°ã¤¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë»ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£Ê£¿ô¤ÎÎµ´¬¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÎµ´¬¤òÌÜ·â¤·¤¿¤È¤¤¤¦½»Ì±¤«¤é¤³¤ó¤ÊÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÌÜ·â¤·¤¿½»Ì±¡äQ. 2²ó¡© 2²óÍè¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Í¡£ Q. É÷¤¬2²ó°ã¤¦Êý¸þ¤«¤é¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡© ¤½¤¦¡£1²óÌÜ¤ò¸«¤ë¤ÈÆîÅì¤ÎÊý¤«¤é¤Éー¤ó¤È¡£ Q. »£¤Ã¤¿Æ°²è¤Ï¡© ÆîÀ¾¤«¤é¿á¤¤¤¿¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä1²óÌÜ¤ÏÆîÅì¡¢2²óÌÜ¤ÏÆîÀ¾¤«¤é¿á¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÍÉ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç2¤Ä¤ÎÆÍÉ÷¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ã»³Â¼½êÄ¹¡ä¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¤Í¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ£¿ô¤ÎÆÍÉ÷¤È¤¤¤¦¤«Îµ´¬¤¬Â¿¾¯¤Î»þ´Öº¹¤Ç½±¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò°ì¤Ä¤¬²á¤®¤¿¸å¡¢°ã¤¦Êý¸þ¤«¤éÍè¤ëÎµ´¬¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä»³Â¼¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÅÀ1¡¢³¤¤Ë¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÇÀ¶ÈÍÑ¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¤È¤«¡¢ÅÅÃì¤Ê¤É¤¬ÅìÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÅÀ2¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¾Â¦¡¢µÕ¸þ¤¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏºÙ¹¾¥¨¥ê¥¢Èæ³ÓÅª³¤¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤âÊ£¿ô¤ÎÆÍÉ÷¡¢Îµ´¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ã»³Â¼½êÄ¹¡ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Î¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç°ã¤¦Êý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÎµ´¬¤¬Æ±»þÂ¿È¯Åª¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Öº¹¤Ç½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÈï³²¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡ä¤³¤ÎÊ£¿ô¤ÎÎµ´¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Î¤È¤¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ã»³Â¼½êÄ¹¡äÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îµ´¬¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀþ¾å¤Ë¤º¤Ã¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¹Ô¤¯¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥¸¥°¥¶¥¯¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾¯¤·¼Ø¹Ô¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£
Îµ´¬¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º¿¿¤Ã¤¹¤°¹Ô¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃÏ¾å¤ËÃå¤¤¤¿ÏªÆ¬±À¤¬¾¯¤·ÃÏ¾å¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿Íî¤Á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ÎÃÏ¾å¤òÇË²õ¤¹¤ë¤È¡£´Ö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÈï³²¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ£»¨¤ÊÆ°¤¤¬º£²ó¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡äÍ½´ü¤»¤ÌÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï²áµî¤ËÎµ´¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃÏ¿Þ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1961Ç¯°Ê¹ß¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Çµ¯¤¤¿Îµ´¬¤ÎÈ¯À¸¾ì½ê¤òÀÖ¤¤ÅÀ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÀÖ¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¤³¤Î±ó½£Æç¤Ë¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤¹¤Í¡£³¤¤Ë¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÊ¿ÌîÉô¤ÇÎµ´¬¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÕ¤ÏÍ×°ø¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
¡ã»³Â¼½êÄ¹¡äÎµ´¬¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ³¤´ßÀþ¤Î¤É¤³¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ãæ¤Ç¤â¤½¤ÎÉ÷¤ò¼×¤ê¤Ë¤¯¤¤¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÃÏ¾å¤Îµ¯Éú¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì½ê¡£¤½¤·¤Æ³¤´ß¤Ë¶á¤¤Ê¿ÌîÉô¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Çµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÅ²¬¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂìß·¥¥ã¥¹¥¿ー¡äµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤ÎÈ÷¤¨¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
