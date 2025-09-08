記者団の取材に応じる小泉農相＝８日、農林水産省

石破茂首相の退陣表明から一夜明け、一気に熱を帯び始めた自民党総裁選。早くも「ポスト石破」の筆頭格として耳目を集める小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は、どう動くのか。県内の自民議員からは「解党的出直し」を体現する世代交代の象徴として待望論が高まる一方、少数与党で厳しい国会運営が待ち構える現状に慎重論も少なくない。初挑戦した昨秋の総裁選から１年。小泉氏の言動に再び熱視線が注がれている。

「党の一致結束に対して自分が何ができるのかを考えて、今後判断したい」

８日午後、農林水産省で４０人ほどの記者に囲まれた小泉氏は総裁選出馬に関する質問への明言を避け、こう続けた。「総理が辞意を表明した後も内閣の一員として、今は大臣としての職責を果たしたい」

５月の農相就任後、コメ価高騰対策を主導するなど、石破政権の要職で実績を上げてきた。昨年９月の総裁選は議員票で１位になりながらも全体は３位で決選投票に進めなかったが、党政治改革本部の事務局長として汗をかくなど「この１年で若さや経験不足は克服してきた」（党中堅議員）との見方が強まっている。