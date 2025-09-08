辻希美の長女・希空、華やかな平成ギャル姿でランウェイ
タレント・辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でインフルエンサー・希空(のあ)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。
希空
希空は、2000年代の平成ギャルマインドを提案していく「9090 girl」(ナインティナインティ ガール)のステージで、平成ギャルに扮してランウェイを闊歩。あの、とうあ、 MINAMIと共に、華やかな4ショットも披露した。
TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。
撮影:蔦野裕
希空
撮影:蔦野裕