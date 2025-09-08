俳優の山田裕貴（34)が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。父親からの手紙に驚く場面があった。

番組のラストに両親からコメントをもらっていることが明かされ、山田は驚きの表情を見せた。MCの上田晋也が代読した。

「運も味方にしていたかも。登竜門の戦隊シリーズに出演できた。そこからは人との出会いや作品に出会い、一つ一つ階段を上り、着々と自分の居場所を作り始めたところかもしれませんね。ここからさらなる進化が求められることだとは思いますが、本人も分かっていて戦っている最中でしょうね。あまり褒めたことはありませんが、厳しい世界の中で戦い抜いていることは凄いと思います。18歳で東京に行き、どんな苦しい状況であっても諦めずにここまで、今日まで自分の決めた道を続けてきたことに対して、凄いね」と、父・和利さんからのコメントが伝えられた。

山田は静かにうなずきながら耳を傾けていた。上田から「お父さんから、あんまり褒められたこととかはないの?」と聞かれ「はい」とうなずいた。「あんまり言わない。でも、最近は褒めてくれるようになった。うれしい。改めて言われると」と語った。

山田は8月26日に、父でプロ野球中日、広島で活躍した山田和利さんが亡くなったことを公表している。