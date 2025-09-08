新GK確保のマンU、オナナがトラブゾンスポル移籍に合意…1年間のレンタル移籍へ
マンチェスター・ユナイテッドのGKアンドレ・オナナがトルコのトラブゾンスポルにレンタル移籍することで合意に達したようだ。英『スカイスポーツ』が伝えている。
23-24シーズンにインテルからマンチェスター・Uに加入したオナナ。2シーズンに渡ってゴールマウスを託されているがパフォーマンスは不安定で、幾度となく批判の的とされてきた。補強の必要性も叫ばれる中、クラブは今夏、アントワープからGKセンネ・ラメンスを獲得した。
そして、オナナの移籍話が急浮上。まずはマンチェスター・Uがオナナのレンタル移籍に対し、トラブゾンスポルとクラブ間合意に達したと報じられる。そして、移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、クラブに続いてオナナ自身がトラブゾンスポルへの移籍に合意したようだ。
なお、トルコの移籍市場は今月12日まで開いており、今週中には1年間のレンタル移籍が正式発表される予定。オナナはマンチェスター・U時代よりも高い年俸を得ることになるという。
23-24シーズンにインテルからマンチェスター・Uに加入したオナナ。2シーズンに渡ってゴールマウスを託されているがパフォーマンスは不安定で、幾度となく批判の的とされてきた。補強の必要性も叫ばれる中、クラブは今夏、アントワープからGKセンネ・ラメンスを獲得した。
なお、トルコの移籍市場は今月12日まで開いており、今週中には1年間のレンタル移籍が正式発表される予定。オナナはマンチェスター・U時代よりも高い年俸を得ることになるという。