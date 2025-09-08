Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¹ÓÌî¤Ë»¦¿Íµ´¤Îµ¤ÇÛ¡£¡¡ÆüËÜÌ¤¸ø³«¤Î80Ç¯Âå·æºî¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥í¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ù10·î·à¾ì¸ø³«¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¡Ø¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥³£²¡Ù¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¡¢44Ç¯¤â¤Î¤¢¤¤¤ÀÆüËÜÌ¤¸ø³«¤À¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥í¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ù(1981)¤¬¡¢10·î31Æü(¶â)¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯¤Î¡ØÎ¢Áë¡Ù(54)¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤òÊû¤²¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹ÓÌî¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»¦¿ÍÈÈ¤òÌÜ·â¤·¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÉÁ¤¯¡£ÎäÅàÆÚÆù¤òÀÑ¤ó¤ÇÄ¹µ÷Î¥¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¥¯¥¤¥Ã¥É¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥«¡¼¤Î½÷À¤ò¾è¤»¤¿ÎÐ¿§¤Î¥Ð¥ó¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£¤½¤Î½÷À¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥¤¥Ã¥É¤ÏÈÈ¿Í¤¬ÎÐ¿§¤Î¥Ð¥ó¤Î±¿Å¾¼ê¤À¤È³Î¿®¡£¤·¤«¤··Ù»¡¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥É¤ÎÏÃ¤ò¿®¤¸¤º¡¢µÕ¤ËÈà¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤»Ï¤á¤ë¡£¼«¤é»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢Èà¤ÏÍÍ¡¹¤Ê´í¸±¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
Ìî¸¤¥Ç¥£¥ó¥´¤ò¤ª¶¡¤Ë¡¢¤Ö¤Ä¤Ö¤Ä¤ÈÆÈ¤ê¸À¤òÃý¤êÂ³¤±¤ë¶õÁÛÊÊ¤Î¤¢¤ë¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡¦¥¯¥¤¥Ã¥É¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥·¡¼¡¦¥¡¼¥Á¡£¥¯¥¤¥Ã¥É¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥«¡¼¡¦¥Ñ¥á¥é¤ò¡Ø¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥¯¥¤¡¼¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤¬±é¤¸¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó´ÆÆÄ¤ÏËÜºî¤Ç¤½¤Î¼êÏÓ¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ø¥µ¥¤¥³£²¡Ù(83)¤Î´ÆÆÄ¤ËÈ´Å§¡£¥¯¥¨¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¤Ï¹¥¤¤Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢±Ç²è¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ËËÜºî¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
