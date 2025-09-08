◆パ・リーグ ロッテ４―２オリックス（８日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

オリックスはロッテに逆転負けし、８連戦の７試合目にして３勝４敗で勝ち越しなしが確定した。この日は、右太もも裏のけがから復帰した森が昇格後即「６番・ＤＨ」で先発した。左足首のけがから復帰した西川と同時にスタメンに名を連ねるのは、７月１日の西武戦（那覇）以来。だが、森は４打数無安打に終わり、打線全体でも２得点のみとなった。

岸田監督は、７月５日のロッテ戦（ほっと神戸）以来の出場となった森について「体は大丈夫そう」と評価。持ち前のフルスイングは健在で「ここから（好調に）持っていくと思います」と期待を寄せた。復帰後初の左翼守備についた西川については「（患部の）状態はよくなってきたんじゃないですかね。それがあって守ってみた」と説明した。

先発・エスピノーザは６回５安打３失点（自責２）で７敗目（５勝）。先発として一定の役割は果たしたものの、初回の３失点が重く響いた。指揮官は「落ち着く前にちょっと、連打を浴びてしまったというところ。後（２回以降）はよかったので、大丈夫かなと思います」とコメントした。

あす９日こそは勝利を収め、８連戦を４勝４敗で締めくくりたいところ。岸田監督は「もうかなり（選手は）疲れているとは思うけど、最後振り絞って、あしたやっていきたい」と前を向いた。