◆ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回 ＷＢＳＣ Ｕ―１８ 野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本１０―０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラー那覇）

南アフリカと対戦した日本が１０―０で５回コールド勝ちし、開幕４連勝でスーパーラウンド進出を決めた。

３―０で迎えた３回、１死一塁で今岡拓夢一塁手（神村学園）が今大会チーム初となる２ラン本塁打を放った。「いい角度で上がってくれたので、いったかなと思いました」。カウント２―１からの４球目、高めの変化球を左翼へ運んだ。小倉全由監督は「力のある選手ですからね。自分のタイミングで打ってくれたら、しっかり捉えてさえくれればああいう打球が打てるんですからね。もっと打ってもらいたいなと思います」と笑顔を見せた。

４連勝でスーパーラウンド進出条件のグループ３位以内が確定したが、決して油断はしない。今岡は「ここで気を抜かずに、自分たちが目指しているのは世界一なので。一度も負けずに、チーム全員で集中して臨んでいきたいと思います」を気を引き締めた。

次戦は９日、開幕５連勝をかけてプエルトリコ戦に臨む。