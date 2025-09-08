Ìë¤Î²¼ËÌÂô¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éÇë¸¶ºóÂÀÏº¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤ë¡Ä¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¡ØÇÄ®¡Ù¤¬9/20¤è¤ê¾å±é¡ª¡¡Á°ºî¤ÎÍÍ»Ò¤â¤´¾Ò²ð
ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦daisydoze¡Ê¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥º¡Ë¤¬¡¢¿·ºî¸ø±é¡ØÇÄ®¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á 10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥È²¼ËÌÂô2025¤Ë¤Æ¾å±é¡£´ÑµÒ¤¬¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤ÆÌë¤Î²¼ËÌÂô¤òÊâ¤¤¤Æ¤æ¤¯¡¢²»À¼ÂÎ¸³¤È¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ì¥ÏÇÅª¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤È¤Ï¡¢´ÑµÒ¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿ºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÉñÂæ´Õ¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¼«¤é²ñ¾ìÆâ¤òÆ°¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç±é¼Ô¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëË×Æþ·¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¤·¤¤±é·à¼êË¡¡£
daisydoze¡Ê¥Ç¥¤¥¸¡¼¥É¡¼¥º¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤òºî¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢²Í¶õ¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Ë¾å±éÃÏ¤Î¥µ¥¤¥È¥¹¥Ú¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊÁÏ¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ØÇÄ®¡Ù¤Ï²¼ËÌÂô¼þÊÕ¤ò½ª¤Î½»½è¤È¤·¤¿»í¿Í¡¦Çë¸¶ºóÂÀÏº¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¼ËÌÂô±ØÁ°¹¾ì¤«¤éÀ¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¤Î³¹¤ò½ä¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Ìë¤Î²¼ËÌÂô±ØÁ°¡£»¨Æ§¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Ö»í¿Í¡×¤«¤é¤ÎÓñ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢´ÑµÒ¤ò»í¤È¸¸ÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ëþ·î¤Î¸÷¤¬³¹¤ò¾È¤é¤¹Ìë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î»í¿Í¤Îµ²±¤È´ÑµÒ¤ÎÊâ¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ºóÂÀÏº¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢²¼ËÌÂô¤È¤¤¤¦³¹¤ÎÊÌ¤Î´é¤ò¤Ò¤½¤ä¤«¤Ë³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸ø±é¾ðÊó¡Û
ÆüÄø¡§9/20(ÅÚ)¡¢21(Æü)¡¢23(²Ð½Ë)¡¢27(ÅÚ)¡¢28(Æü)¡¢10/4(ÅÚ)¡¢10/5(Æü)
»þ´Ö¡§16:00¡Á20:40¡Ê20Ê¬¤´¤È¤Ë½ÐÈ¯¡¿ÂÎ¸³»þ´Ö Ìó45Ê¬¡Ë
½¸¹ç¡§²¼ËÌÂô±ØÅì¸ý¡Ê²þ»¥³°¡Ë
²ò»¶¡§À¤ÅÄÃ«ÂåÅÄ±Ø¼þÊÕ
¢¨ÂÎ¸³¤Ë¤Ï¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¡ ¡ÖÇÄ®¡×¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¡§3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢ ¡ÖÇÄ®¡×+¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥ÈÆÃÅµÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¢¤Ï¥à¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¥Ê¥¤¥ÈÍÎÁ²ñ¾ì¤ÎÆþ¾ì¡ÜÊ£¿ôÆÃÅµ¤Ä¤
https://eplus.jp/sf/detail/4371090001
¡Ú½Ð±é¡Û
¤¤¤Î¤Þ¤¤¤³
¿¹½à¿Í(À¼¤Î½Ð±é)
ÅÚ²°Åí»Ò¡¿RUNA¡¿ryoka¡¿Kisa Takeda¡¿ALISA¡¿kanoko¡¿ÏÂµ¤¹áÅÔÇµ¡¿¤ß¤µ¤È
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
ºî¡¦±é½Ð¡§ÃÝÅçÍ£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦°áÁõ¡§¶áÆ£¹á
¡Ú¼çºÅ¡Û
daisydoze
daisydozeÁ°ºî¡ØThe Letters¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡ª
¿·¤·¤¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¢¥¿¡¼¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤½¤¦¡ª¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¿Ê¤à¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤ª´¶¤¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢Á°ºî¡ØThe Letters¡Ù¸ø±é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØThe Letters¡Ù¤Ï¡¢¿·ºî¡ØÇÄ®¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯¥È¥é¥Ù¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥¬¥¤¥É¥¢¥×¥ê¡ÖON THE TRIP¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤«¤é¸ì¤ê¤«¤é¤ì¤ëÀ¼¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é³¹¤òÊâ¤¡¢¸½¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ØË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¡£ÉñÂæ¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡£¼Âºß¤·¤¿ÎøÊ¸¤ÎÂåÉ®²È¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÎøÊ¸²£Ãú¼þÊÕ¤«¤éÉ´¸®Å¹¤Þ¤Ç¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡Ö¸ÉÆÈ¡×¤È¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢¸½ÂåÅÔ»Ô¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½¸¹ç¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡ÖPARCOÁ°¤Ë¤¤¤ëÀÖ¤¤»±¤Î½÷¤Ë¤³¤Î»æ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨½ñ¤òÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¥É¥¥É¥¡Ä¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¢¥×¥ê¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÀ¼¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é½ÂÃ«¤ÎÄ®¤òÎý¤êÊâ¤¤Þ¤¹¡£
½ê¡¹¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿´ÑµÒ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤È¶õµ¤¤ò¶¦Í¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡£¡Ê¡ØÇÄ®¡Ù¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ä¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡Ë
¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤ä¡¢¤ªÇã¤¤Êª¡¦¤´ÈÓ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«¡£¤Ç¤â¡¢¡ØThe Letters¡Ù¤ÎÊª¸ì¤È¶¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÎò»Ë¤â¿¼¤¯¡¢º£¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÎøÊ¸²£Ãúº¡½è¤Ë¤¢¤ê¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Èê¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Ë¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿²£Ãú¡£ÆüËÜ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿ÃóÎ±·³¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ê¼»Î¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿½÷À¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤Ãæ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ÎÂå½ñ²°¡×¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éµÇ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¢¨»²¾È¡§½ÂÃ«¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡ÖÎøÊ¸²£Ãú¡×¤òÉ³²ò¤¯
https://shibutena.com/local_information/10556/
Æ»¸¼ºä¤ÎÉ´¸®Å¹¤Ë¤¢¤ëÀéÂåÅÄ°ð²Ù¿À¼Ò¤â¡¢°û¤ß²°¤µ¤ó¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¾ì½ê¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡¢Ï·ÊÞ¤Î¥í¥Ã¥¯µÊÃã¡ÖB.Y.G¡×¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÈá¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¡¢¥À¥ó¥¹¤È²»³Ú¤Ë¤è¤ëÊª¸ì¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥¦¥ó¥É¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¡ÖThe Letters¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼
¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤È¼ª¤ÇÊª¸ì¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯daisydoze¤Î¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¥·¥¢¥¿¡¼¡£¡ØÇÄ®¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤ÎÍÍ¤Ê²¼ËÌÂô¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡daisydoze¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.daisydoze-immersive.com/