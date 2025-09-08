記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）

【新華社北京9月8日】中国外交部は8日、日本の石平（せき・へい）参院議員に対し、反外国制裁法に基づく制裁を科すと発表した。外交部の林剣（りん・けん）報道官は同日の記者会見で、中国の制裁措置は石平のような人物に対する強力な懲戒と厳しい警告だと表明。祖国を裏切って私利を図ろうとしても、結局は自ら報いを受けることになると強調した。

林氏は次のように述べた。石平はかつて中国国籍を有していたが、日本に渡り日本国籍を取得すると虚偽の情報を大量に流布し、日本の反中勢力と結託して中国を激しく攻撃、中傷し、台湾や釣魚島、歴史、新疆、西蔵、香港などに関わる問題で極めて否定的な主張を繰り返した。国会議員当選後は公然と靖国神社を参拝し、中日間の四つの政治文書の精神や「一つの中国」原則に背き、中国の内政に著しく干渉し、中国の主権と領土の一体性を大きく損なった。

中国は石平のこれらの悪質な行いに対し、制裁措置の即時実施を決定した。石平は私利私欲のために自らのルーツを忘れ、良識を裏切り、反中勢力と結託して挑発や騒動を起こした。祖国を裏切って私利を図ろうとしても、結局は自ら報いを受けることになる。