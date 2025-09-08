バレーボール女子の世界選手権（７日閉幕、タイ）で、日本は２０１０年大会以来４大会ぶりに４強入りを果たした。

３位決定戦でブラジルに敗れて４位となり、１５年ぶりの銅メダルは逃したが、日本女子復活を印象づける大会となった。

中心は名実ともにエースとなった主将の石川真佑（ノバラ）だ。７試合で大会出場選手中３位の１４１得点をマーク。１次リーグで敗退した昨年のパリ五輪後に引退した古賀紗理那さんの後を継ぎ、主将としてチームをまとめた。７月のネーションズリーグに続いてチームを４位に導き、「成長できるきっかけになった」と振り返った。

得点源の石川、和田由紀子（ＮＥＣ）らパリ五輪組が頼もしさを増した一方、急成長したのが２３歳の佐藤淑乃（ＮＥＣ）だ。思い切りの良さと強烈なサーブが魅力で、３位決定戦・ブラジル戦ではチーム最多の３４得点。「これをコンスタントにやり続けられれば、苦しい試合は減る」と話した。

「４強の壁」に阻まれてきた日本の山場は、フルセットの激闘を制した準々決勝のオランダ戦。元代表主将の荒木絵里香さんは、今春から指揮を執るトルコ出身のアクバシュ監督の下、「選手、スタッフが声を掛け合う雰囲気の良さが印象的だった」という。「約束事がしっかりしていて長いラリーが取り切れる。積み重ねてきた日本のチーム力に佐藤選手らがいい形で融合している」と指摘する。

２８年ロス五輪へ強化が進む日本。「世界選手権の結果は五輪につながる」と語るのは、日本が優勝した１９７４年大会でエースだった白井貴子さんだ。優勝を追い風に７６年モントリオール五輪の金メダルにつなげた。「女子バレーの活躍は見る人を元気にする力がある。限界までやった先にメダルがある。そんな戦いをこれからも見せてほしい」と後輩にエールを送る。