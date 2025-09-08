俳優・山田裕貴（３４）が８日、日本テレビ「しゃべくり００７」に出演。俳優養成所時代の恩師の登場に号泣した。

山田の父で、プロ野球中日、広島で活躍した山田和利さんは８月１６日に４年間のがん闘病を伏せたまま、亡くなった。山田は８月２６日に父の死を公表しており、収録はそれ以前に行われたようだ。

番組では、山田の両親からの手紙を、上田晋也が代読した。

父・和利さんは「一つ一つ階段を上がり、着々と自分の居場所を作り始めたところかもしれませんね。ここから更に進化が求められることだとは思いますが、本人もわかっていて、戦っている最中でしょうね。あまり褒めたことはありませんが、厳しい世界の中で、戦い抜いているところは、すごいと思います。１８歳で東京に行き、諦めず、今日まで自分の決めた道をどんな苦しい状況であっても続けてきたことに対して、すごいね」とメッセージを記した。

上田が「あんまり褒めてくれない？」と聞くと、山田は「…最近、褒めてくれるようになったんですけど」と話すと、一呼吸おき、「…うれしいですね、改めて」と噛みしめるように話していた。