「ナンバープレートにしたい」と思う岩手県の地名ランキング！ 2位「花巻市」を抑えた1位は？【2025年調査】
車に刻まれるナンバープレートの地名は、地域への誇りや愛着を映し出す特別な存在です。観光名所や歴史、文化を象徴する名前が選ばれると、その地に暮らす人や訪れる人の心を強く惹きつけます。
All About ニュース編集部では2025年9月2日、全国20〜60代の男女250人を対象に、ナンバープレートにしたい地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う岩手県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「野球が有名だから野球のプレートを見たい」（20代女性／神奈川県）、「大谷翔平選手の出身校があるし、文学的でロマンがあって、おしゃれな響きを感じるので」（50代男性／広島県）、「イーハトーブなどで有名な地名なので、ナンバープレートにしても良さそうだから」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
回答者からは「盛岡は岩手の中心の街ってイメージがあるのでいいなと思いました。名前もシンプルでかっこいいですし、ナンバープレートにあったら一目で岩手だってわかると思います」（30代男性／東京都）、「冷麺を思い出して涼しくなりそう」（20代女性／静岡県）、「県庁であり、わんこそばなど有名な物がたくさんあるから」（20代女性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：花巻市／71票岩手県の中西部に位置する花巻市は、宮沢賢治ゆかりの地として知られ、温泉地としても人気の観光都市です。自然と文学、歴史が交差する街の雰囲気がナンバープレートにも映え、多くの票を集めました。
1位：盛岡市／84票岩手県の県庁所在地である盛岡市は、歴史ある城下町の趣と近代都市の魅力が融合した都市。冷麺やじゃじゃ麺などのご当地グルメも有名で、地元愛の象徴としてナンバープレートに選びたいという声が多く寄せられました。
