ÅÚ²°ÂÀË±¡¢¡ÈÂçµÞ¤®¤Î¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¡É»Ñ¤Ë¡ÖåºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¡Ö¤«¤é¤À¤Î½À¤é¤«¤¤¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¡×È¿¶Á
ÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤Ï9·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤Î³Ê¹¥¤Ç¡ÈÂçµÞ¤®Ãæ¡É¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¤Î¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í»Ñ
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁ¡ºÙ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿É½¸½¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡Á¡Á¡×¡ÖÂçµÞ¤®¤Î¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í²Ä°¦¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥Õ¥©¡¼¥àÆ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤é¤À¤Î½À¤é¤«¤¤¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤ª¤µ¤ó¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿ÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡Á¡Á¡×ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÂçµÞ¤®¤Î¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×¿Í¤Î³Ê¹¥¤ÇµÞ¤¤¤Ç½àÈ÷¤¹¤ë»Ñ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¡ÈÂçµÞ¤®¡É¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Î¼Ì¿¿¤â»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚ²°¤µ¤ó¡£1Æü¤Ë¤Ï¡Ö9·î¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë½ë¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëNetflix¥É¥é¥Þ¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
