¡¡¥Î¥¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡½£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×³«ËëÀï¡Ê£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Î£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢àÌî½ÃáÆ£ÅÄÏÂÇ·¡Ê£µ£´¡Ë¤¬º´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÆ°¤¤¬Â®¤¤¡×¤È½éÀï¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î¤³¤È¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÄ¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ê£Í£Í£Á¡Ë·Ð¸³¼ÔÆ±»Î¤Î°ìÀï¤Ï½øÈ×¤«¤é¥·Îõ¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£²¼Â¦¤«¤é»°³ÑÄù¤á¤òÁÀ¤Ã¤¿Í«Î®²à¤ò¹ë²÷¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ÆÃ¡¤Íî¤È¤¹¤È¡¢ºÆ¤Ó»ý¤Á¾å¤²¤Æ¥Ó¡¼¥¹¥È¥Ü¥à¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÆ£ÅÄ¤Ï¡Ö»×¤¤¤Ï°ì¤Ä¡£Ìä¤¤¤òÄÉµá¤¹¤ë¤è¤ê¡¢Åú¤¨¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£