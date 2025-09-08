¡Ú¥Î¥¢¡¦£Î¡Ý£±¡ÛÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤¬º¨¤ßÀáÁ´³«¡¡GHC²¦¼ÔKENTA¤Ë³«ËëÇòÀ±¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¡¼¥°Àï¡Ö£Î¡Ý£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡×³«ËëÀï¡Ê£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤Î£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙÇÆ¼Ô¤ÎÀ¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦£Ë£Å£Î£Ô£Á¡Ê£´£´¡Ë¤ò·âÇË¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Ø¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡³«»ÏÁá¡¹¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç£Ë£Å£Î£Ô£Á¤Ë¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÀ¶µÜ¤Ï¡¢¾ì³°¤ÇÆ¬Éô¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¹¶·â¤ò¤·¤«¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ë£Ë£Å£Î£Ô£Á¤«¤é¤âÈ¿·â¤µ¤ì¡¢¾ì³°Àï¤Ç¤Ï¥¤¥¹¤Ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢·ã¤·¤¤Àï¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÃæÈ×¤Ë¤Ï£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ÎÄ¥¤ê¼ê¤Ë¶¸Íð¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥Ó¥ó¥¿ÊÖ¤·¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿£Ë£Å£Î£Ô£Á¤«¤éÌÔÈ¿·â¤ò¼õ¤±¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤ºÂÑ¤¨È´¤¯¤È¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÈô¤ó¤ÇÁ®¸÷Ëâ½ÑÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç²¦¼Ô¤ÎÆ°¤¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥«¥¤¥¦¥©¡¼¥¯¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇµÕÅ¾¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿À¶µÜ¤Ï¡¢£Ë£Å£Î£Ô£Á¤ÎÆ°¤¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¥ª¥¤¡¢¥Î¥¢Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤«¡©¡¡»ä¤ò¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤Ë¤·¤¿¡¢¥Î¥¢¡ª¡¡£Ë£Å£Î£Ô£Á¤µ¤ó¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤¬³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¥Á¥ã¥Ã¥È£Ç£Ð£Ô¤Ë¤â¿É¤é¤Ä¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡ª¡×¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Îº¨¤ßÀá¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁ´°÷¡¢²¶¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª¡¡£²½µ´Ö¸å¤Î·è¾¡Àï¤â¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¶µÜ³¤ÅÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Çï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£