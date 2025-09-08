“優しい”佐藤栞里「私さ、今、久々にちょっと怒ってるんだ」行きつけの餃子屋で…
モデル・タレントの佐藤栞里（35歳）が、9月7日に公開されたポッドキャスト番組「さとしおあちぇとぺぺ」（オールナイトニッポンPODCAST）に出演。最近珍しく怒ったことがあると語った。
リスナーから、先日、トム・ブラウンのYouTubeチャンネルで、「ある意味怖い人ランキング」の1位に佐藤栞里が選ばれ、「優しすぎてもはや狂気。『有吉の壁』でもどんなめちゃくちゃのネタをやっても絶対笑ってくれるから」という理由だったとの情報が寄せられた後で、「栞里ちゃんは日常で怒ったりはするのですか？」と質問が出た。
佐藤は「怒らないというか、なんか怒りという感情がわーって出てくる方ではない」と話したが、つい最近怒ったことがあるとして、行きつけにしている餃子屋での出来事を話し始める。
それは、佐藤が「テーブルいっぱいに餃子やちくきゅう、スープを並べて」食べていたところ、「隣のお客さん、すごい可愛らしい女性の方だったんですけれども、あの、結構さ、ボリュームのある、こう、レースとかフリルのついたスカートを履いていらっしゃったのかな。で、その方がさ、私たちのテーブルのね、餃子の上をね、スカートがパパパって走る感じ。その、狭いんですよ、間が。テーブルとテーブルのね、間が。だからしょうがないんですけど。でも、でも、そこで私だったら例えば、自分のその服だったり、体型のもう1番細い状態でその隣の人のテーブルを気にしながらゆっくり通るよなって、思ってね。餃子の上をレースがババって走ったことに私は『ええっ！！』て。『わあっ！！』ってなっちゃって」。
続けて「だってさ、お姉さんのお洋服もさ、餃子のその焦げとかがついたら、そちらさんもきっと嫌だろうし、私たちもさ、『さっきどこで座ったんだろうな、このスカート』なんて思っちゃったりするじゃないですか」と「ええっ！」となった理由を話し、「その時に、なんか、なんか久しぶりにちょっと『えっ！』って。『待て待て！』っていう感情がね、出てきた」そうで、「あ、なんか私ってあれなんだなって。餃子を粗末にしたりされたりしたら怒りの感情が出てくるんだなっていうのをなんか勉強になりました。『私さ、今、久々にちょっと怒ってるんだ』って」と語る。
そして「だから餃子をレースで撫でられたら私、怒ります。本当に。その時はあの、怒らせてください。声を大にしてね」とまとめた。
