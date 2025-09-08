俳優の小栗旬さん（42）と畑芽育さん（23）がイメージキャラクターを務める洗口液の新CMが公開。リニューアルしたいことや最近思わず笑ってしまった出来事を明かしました。

普段のルーティーンについて聞かれた小栗さんは「何もないですねぇ」と回答。しかし、「この一年ちょっとですかね、蜂蜜をとるようにはしていて。それが別にルーティーンっていう訳じゃないんですけど、一日の中の決まり事みたいな」と、明かしました。

また、リニューアルしたいことについては「全体的にリニューアルしたいですね。やっぱり年とともに体もだんだんいろんな所が痛くなってきたり、“前よりももう少し動いたはずなのに”と思うような所がいっぱいあるので、全身リニューアルしたいです」とコメント。

そして、「後は確実に体のどっかが必ず痛いですからね。全部その辺はリニューアルしたいです」と、笑いながら話しました。

一方、CMのテーマでもある“いい口で笑おう”にちなんで、最近思わず笑ってしまった出来事を聞かれた畑さんは「私はいつも元気で、はつらつとしているタイプなんですけど、母は明るいんですけど冷静で、スルースキルが高いというか。実家に帰った時に、軽いノリで“お母さんおやすみ、大好きだよ”って言ったら“ふふっ”って鼻で笑われて終わったんですね。“そこ大好きだよって返してくれないんだ”って大爆笑しちゃった」と、仲のいいエピソードを披露。

また、リニューアルしたいことについては「生活リズムを変えたいです。変えたいというか、いい方向に流れていけばなと思っているんですけど」と、畑さん。

さらに「体力作りもしたいなって思ってますし、後は、早く寝て、早く起きる。朝活をしたりとか、結構インドアなもので、あんまり明るい時間に出掛けたりすることがなかったので、これからは“健康的な生活を目指していこうかな”と思っています」と、意気込みました。

小栗さんと畑さんが出演するのは、アース製薬の洗口液『モンダミン』の新TVCM『ブランドストーリー』篇と『お口年齢』篇、『よく笑う』篇、『使用シーン昼』篇です。