9月29日19時より3時間にわたって放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）の、出演アーティストと歌唱曲が発表された。

今回発表されたのは、Creepy Nuts、HANA、JO1、超特急、XG、キタニタツヤ、Da-iCE。

Creepy Nutsは、TVアニメ『よふかしのうた Season2』（フジテレビ系）のオープニングテーマ「Mirage」、エンディングテーマ「眠れ」の2曲を披露。アフロビーツのサウンドがグローバルで注目を集めている「Mirage」と、ダンサブルなビートが印象的な「眠れ」、それぞれ異なる表情でライブパフォーマンスを魅せる。

HANAは、最新曲で自身の葛藤をパワフルに描いたキラーチューン「BAD LOVE」をフルサイズで披露するほか、「Blue Jeans」をおかわりライブ。JO1は記念すべき5周年イヤーで、“ポケット”をキーワードに無限の可能性をテーマにした最新曲「Handz In My Pocket」を披露する。超特急は困難な状況を何度も乗り越え、しぶとく生き抜く力を表すことわざ“Cat has NINE LIVES. （猫に九生あり）”と、メンバー9人の思いを重ねて制作された新曲「NINE LIVES」を、フルサイズテレビ初パフォーマンスする予定だ。

XGは、未来感あふれるサウンドとダンサブルなビートで魅せる最新曲「GALA」、キタニタツヤはTVアニメ『薫る花は凛と咲く』（TOKYO MXほか）のオープニングとして書き下ろされた、温かみのあるサウンドで心に寄り添う「まなざしは光」を披露。Da-iCEは『音楽の日2025』（TBS系）に出演した際に“ココロオドルお祭りソング”というテーマのもと制作した楽曲「Tasty Beating Sound」を、フルサイズでおかわりライブする。

（文＝リアルサウンド編集部）