新潟県五泉市で合宿を行っていた東京農業大学の応援団の学生が9月8日、県庁で応援を披露。一風変わった伝統の応援で新潟を盛り上げました。

【高濱優生乃アナウンサー】

「東京農業大応援団による応援が始まりました。迫力あるパフォーマンスで、手に持っているのは、なんと大根です」



9月8日県庁で披露されたのは、大根を持ってエールを届ける東京農業大学・応援団リーダー部による『大根踊り』です。





東農大の名物として知られ、五泉市で合宿を行った応援団が県民に向けて披露しました。応援団リーダー部は、合宿で訪れた地域を盛り上げようと応援を披露していて、新潟を訪れたのは30年ぶりだといいます。そんな新潟に向けて特別に披露されたのが…【応援団リーダー部】「フレ！フレ！えだまめ県！」“えだまめ県新潟”を宣言するなど、県が力を入れている枝豆のPRを後押し。応援を終えると使用した大根は繰り返し使えないため、観覧に来た県職員に配られました。【県職員】「すごくかっこよかった。応援をいただいた気分になった」【県職員】「新潟も頑張っているので、相乗効果で頑張りたい」【県職員】「非常に迫力があって、心が震えた。さらに枝豆県のPRを頑張っていこうと思っている」【東京農業大学 全学応援団 内田浩輔 リーダー部長】「我々の演技で元気をもらえたと、たくさんありがたいお言葉をいただいた。我々の活躍を見て、ぜひ元気を出してほしいなと思う」