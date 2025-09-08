「フレ!フレ!えだまめ県!」東京農大・応援団が“大根踊り”熱演! 新潟の“枝豆PR”を後押し「迫力あり心震えた」
新潟県五泉市で合宿を行っていた東京農業大学の応援団の学生が9月8日、県庁で応援を披露。一風変わった伝統の応援で新潟を盛り上げました。
【高濱優生乃アナウンサー】
「東京農業大応援団による応援が始まりました。迫力あるパフォーマンスで、手に持っているのは、なんと大根です」
9月8日県庁で披露されたのは、大根を持ってエールを届ける東京農業大学・応援団リーダー部による『大根踊り』です。
応援団リーダー部は、合宿で訪れた地域を盛り上げようと応援を披露していて、新潟を訪れたのは30年ぶりだといいます。
そんな新潟に向けて特別に披露されたのが…
【応援団リーダー部】
「フレ！フレ！えだまめ県！」
“えだまめ県新潟”を宣言するなど、県が力を入れている枝豆のPRを後押し。
応援を終えると使用した大根は繰り返し使えないため、観覧に来た県職員に配られました。
【県職員】
「すごくかっこよかった。応援をいただいた気分になった」
【県職員】
「新潟も頑張っているので、相乗効果で頑張りたい」
【県職員】
「非常に迫力があって、心が震えた。さらに枝豆県のPRを頑張っていこうと思っている」
【東京農業大学 全学応援団 内田浩輔 リーダー部長】
「我々の演技で元気をもらえたと、たくさんありがたいお言葉をいただいた。我々の活躍を見て、ぜひ元気を出してほしいなと思う」