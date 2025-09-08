¡Ú¥Î¥¢¡Û¹â¶¶¥Ò¥í¥à YO-HEY¤È¤Î·ãÆ®À©¤·GHC¥¸¥å¥Ë¥¢¶¯Ã¥¡ª¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËEita»ØÌ¾
¡¡¥Î¥¢£¸Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ù£Ï¡½£È£Å£Ù¡Ê£³£·¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Âè£µ£¹Âå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£··î¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤«¤é¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÀïÀþ¤Ë»²Æþ¤·¤¿¥Ò¥í¥à¤Ï¡¢º£²ó¤¬½éÄ©Àï¡£Åö½é¤Ï£¸·î£±£±ÆüÀîºêÂç²ñ¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Ù£Ï¡½£È£Å£Ù¤¬º¸ÌÜ¤ò´ããÝÄì¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·èÀï¤Ø¤È¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¡¢¥Ò¥í¥à¤Ï¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤é£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â£±¡¥£µ¤Ç£Ù£Ï¡½£È£Å£Ù¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤â¥«¥¦¥ó¥È¤Ï£²¡£Éé¤±¤¸¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤³¤ó¿È¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ÇÆÍ¤»É¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥ë¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÎ¾¼Ô¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¿£Ù£Ï¡½£È£Å£Ù¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ò¥í¥à¤¬¡¢£Ô£É£Í£Å¡¡£Â£Ï£Í£Â¶¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡³°Å¨¤È¤·¤Æ¡¢¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»êÊõÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Ò¥í¥à¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥ÈÃ¥²ó¤òÁÀ¤¦¾®ÅÄÅèÂç¼ù¡¢µÜÏÆ½ãÂÀ¡¢¾®Æ½ÆÆ»Ê¤Î£³¿Í¤«¤éµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥í¥à¤¬¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÇØ¸å¤«¤éÇ¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¿£Å£é£ô£á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Î¥¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¤¢¤È¤Ï²¶¤ËÇ¤¤»¤È¤±¡×¤ÈÂ©´¬¤¯£Å£é£ô£á¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ò¥í¥à¤Ï¡Ö¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î´é¤µ¤ó¡£¿·Æü¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î´é¤¬´®Ç½¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢²¦ºÂÀï¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¤É¤Ã¤«¤ÎÃ¯¤«¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ù¥ë¥È¤ò²õ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äÅê¤²¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÀµÌÌ¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¥Î¥¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È³°Å¨¤Ê¤¬¤é°Ò¸·¤ò¸«¤»¤¿¥Ò¥í¥à¡£Êý½®¥Þ¥Ã¥È¤ËÂçÊÑ³×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£