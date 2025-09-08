「今日好き」夏休み編2025最終回 おひなさま（長浜広奈）、3回目の恋の行方は？最後のアピールタイムで急展開も
【モデルプレス＝2025/09/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2025」（毎週月曜21時〜）の最終話が、8日に放送された。恋の結末が明らかになった。＜※ネタバレあり＞
【写真】「今日好き」成立カップルがラブラブハグ
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、3泊4日でオーストラリアのゴールドコーストが舞台となっている。
瀬川陽菜乃（ひなの／高校3年）、時田音々（ねね／高校2年）、多田梨音（りのん／高校2年）、松井芹（せり／高校2年）、倉田瑠偉（るい／高校3年）、倉澤俊（しゅん／高校2年）が継続。3回連続での継続となった“おひなさま”こと長浜広奈（ひな／高校2年）、2回目の継続の内田金吾（きんご／高校2年）が、追加メンバーとして参加した。ほかにも“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」に参加中の榎田一王、安藤志音などフレッシュなメンバーが揃った。
男子から最後のアピールタイム。ねねとりのんの間で悩むきんごは、ねね、りのんと2ショットへ。ねねは作った香水をプレゼントし、りのんは自身の気持ちを書いた花くじを用意。それぞれ気持ちをアピールした。
りのんに思いを寄せていたしゅんは、突如谷村優真（ゆま／高校2年）を誘い「ゆまちゃんと喋ってるときが1番素だなと思って」と告白。スタジオからも「急展開じゃん」と驚きの声が上がる中、きんごへの告白を控えるゆまへエールを贈る。るいは、ひなのとバスケットボールを楽しみ、気持ちを伝えて3ポイントを決めた。
ひなへフライング告白していたせりは、最後に花冠をプレゼント。「ひなちゃんの王子様になれるのは僕しかいないと思ってるので、告白待ってます」とロマンチックに跪いてひなの手を握った。
そして迎えた女子からの告白タイム。ひなのは、るいの元へ向かい「この旅を通してるいくんへの気持ちが一番強くなりました」と伝えたが、「気になる人から好きな人に変わらなくて」と率直な気持ちを明かす。
ひなは、せりとの思い出を振り返りながら「超超超真剣に考えたんだけど、考えた結果せりくんに告白することはできないです」と告白を辞退。ハイタッチでお互いの幸せを祈りながら2人らしく元気にその場を離れた。その後のインタビューで、ひなは「せりくんと付き合った後の気持ちが分からなくなっちゃって」と今回の決断の理由を告白。「ショッピングモールまで『彼氏にしたい』とか言ったりして、付き合う気満々でした。せりくんは私の運命の人じゃなかったんだと思います」と明かした。
ゆま、りのん、ねねから気持ちを伝えられたきんごは、涙ながらにりのんを選び「花くじ作ってくれて嬉しかったし、これからもずっと一緒にいたいと思ったので、こんな僕でよかったら付き合ってください」とカップル成立。最後は、遊園地でデートを楽しみ、逆バンジーでは「絶対に幸せにします！」、「きんちゃん大好き！」と叫び合った。
こうして「夏休み編2025」では1組のカップルが誕生。15日からは新シーズン「マカオ編」がスタートする。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」成立カップルがラブラブハグ
◆「今日好き」夏休み編2025
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、3泊4日でオーストラリアのゴールドコーストが舞台となっている。
◆「今日好き」最後のアピールタイムで急展開
男子から最後のアピールタイム。ねねとりのんの間で悩むきんごは、ねね、りのんと2ショットへ。ねねは作った香水をプレゼントし、りのんは自身の気持ちを書いた花くじを用意。それぞれ気持ちをアピールした。
りのんに思いを寄せていたしゅんは、突如谷村優真（ゆま／高校2年）を誘い「ゆまちゃんと喋ってるときが1番素だなと思って」と告白。スタジオからも「急展開じゃん」と驚きの声が上がる中、きんごへの告白を控えるゆまへエールを贈る。るいは、ひなのとバスケットボールを楽しみ、気持ちを伝えて3ポイントを決めた。
ひなへフライング告白していたせりは、最後に花冠をプレゼント。「ひなちゃんの王子様になれるのは僕しかいないと思ってるので、告白待ってます」とロマンチックに跪いてひなの手を握った。
◆「今日好き」夏休み編2025、1組のカップル誕生
そして迎えた女子からの告白タイム。ひなのは、るいの元へ向かい「この旅を通してるいくんへの気持ちが一番強くなりました」と伝えたが、「気になる人から好きな人に変わらなくて」と率直な気持ちを明かす。
ひなは、せりとの思い出を振り返りながら「超超超真剣に考えたんだけど、考えた結果せりくんに告白することはできないです」と告白を辞退。ハイタッチでお互いの幸せを祈りながら2人らしく元気にその場を離れた。その後のインタビューで、ひなは「せりくんと付き合った後の気持ちが分からなくなっちゃって」と今回の決断の理由を告白。「ショッピングモールまで『彼氏にしたい』とか言ったりして、付き合う気満々でした。せりくんは私の運命の人じゃなかったんだと思います」と明かした。
ゆま、りのん、ねねから気持ちを伝えられたきんごは、涙ながらにりのんを選び「花くじ作ってくれて嬉しかったし、これからもずっと一緒にいたいと思ったので、こんな僕でよかったら付き合ってください」とカップル成立。最後は、遊園地でデートを楽しみ、逆バンジーでは「絶対に幸せにします！」、「きんちゃん大好き！」と叫び合った。
こうして「夏休み編2025」では1組のカップルが誕生。15日からは新シーズン「マカオ編」がスタートする。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】