“WBCのNetflix独占配信”に弁護士芸人「無料で野球見たい人は野球にお金落とさない」
現役弁護士芸人のこたけ正義感（39歳）が、9月7日に自身のYouTubeチャンネルで公開した動画で、WBCがNetflixで独占配信されることについて、Netflixの方が世界中で視聴する人が増えると話し、「無料で野球見たいからって言ってる人は野球にお金落とさないわけですから。そんな人がたくさんいて、野球って本当に発展するんですかね」と語った。
こたけ正義感が、今、ネットで叩かれている人たちの弁護を勝手に行う「勝手に弁護」という企画の中で、Netflixで独占配信することが決まったため叩かれている、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について弁護することとなった。
こたけ正義感は、そもそも前回、読売新聞社が放映権を獲得した時も、打てるCMの数に制限があったため赤字だったという話も真偽不明ながらある中で、Netflixが150億円とも言われている高額なお金で放映権を獲得したことを評価。さらに、その高額なお金の約半分は賞金として支払われ、残りの半分のうち、7％はNPBにも分配されるため、日本の野球界にもかなりのお金が入ってくると説明する。
こたけ正義感は「野球の普及がどうとか言うじゃないですか。無料で見た方がみんな見られるからって言いますけど、本当ですか？ と。Netflixにおいて見た方が世界中で見られるんですよ。世界中で見られた方が良くないですか？ っていう。本当に野球を普及したいならね。なんなら、Netflixの方が今たくさん見られる可能性あるんじゃないですか？ と。広告もね、すごいお金投入して広告できますし、Netflixなら。実はテレビよりもNetflixの方が野球の普及に貢献する可能性ないですか？」と話し、「ただで野球見たいからって言ってる人は野球にお金落とさないわけですから。そんな人がたくさんいて、野球って本当に発展するんですかね。野球にたくさんお金が回って、野球の世界がね、資金が潤沢になる方が野球って発展するんじゃないんですか」と語った。
