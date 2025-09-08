佐賀県警は8日、科学捜査研究所に所属する40代の男性職員を懲戒免職処分にしたと発表しました。この職員はおよそ7年間にわたって、不適切なDNA鑑定を行っていました。



佐賀県警によりますと、8日付で懲戒免職となったのは、佐賀県警察本部の科学捜査研究所に所属する40代の男性職員です。



2017年から2024年までの7年間に、この職員が担当した632件のDNA鑑定のうち、130件が不適切だと判断されました。実際には鑑定していないものを、鑑定したかのように報告するなどしていたということです。





発覚の経緯は

不適切な鑑定のうち16件が、殺人未遂、窃盗、不同意わいせつ、ストーカー事件などの証拠として検察に送られましたが、県警は「公判には影響しないと判断している」としています。職員は内部調査に対し「上司に対して仕事ぶりをよく見せたかった」などと、行為を認めているということです。

2024年10月、DNA型鑑定結果の書類に不備があったことから上司が調べたところ、鑑定開始日が、実際とは異なる日付となっていることが分かりました。



この職員がこれまでに担当した632件を全て調べたところ、130件の不適切なDNA型鑑定が確認されました。このうち、悪質性が高いと認められた13件について、虚偽有印公文書作成と行使、虚偽無印公文書作成と行使、証拠隠滅の疑いで書類送検しました。



130件の不適切なDNA型鑑定について、警察は次の6つの類型に分けられるとしました。その上で、それぞれ捜査への影響は認められなかったとしました。



①鑑定していないのに過去の資料を使って鑑定したと偽る 9件

→全て鑑定資料が残っていたため再鑑定して、9件全てでDNA型が検出されなかった。



②鑑定に使ったガーゼやティッシュを紛失し、新品を返却 4件

→鑑定自体は正しく行われていた。



③鑑定の作業結果を記録するワークシートに実際の実施日とは異なる日付を記入 62件

→上司に短期間で鑑定を終わらせたと思われたかったため行った。



④DNA濃度の計測結果について、実際とは異なる数値と実際の検査日とは異なる日時で記載 7件

→上司の決裁を早くするために行った。



⑤DNA型の分析結果について、実際とは異なる資料を組み合わせる 37件

→上司の決裁を早くするために行った。



⑥その他 11件

→再鑑定を行いDNA型が検出されたが、個人が特定できるほどのDNA型が出ていなかったり、DNA型鑑定結果を使わずに別の方法で事件が解決していたため、捜査への影響はないと判断。

「自分の評価を上げることができる」

動機について、上司に自分の仕事ぶりをよく見せるため、作業が遅いことを上司から指摘されるのを避けるためと話しているということです。



鑑定をしたように見せかけて書類を作成すれば、早く取り扱いが終わると考えたとしています。



短期間で鑑定を終わらせたと思われれば、自分の仕事ぶりをよく見せることができ、自分の評価を上げることができ、鑑定が遅いなどと指摘されることもなくなると考えたとしています。



また、失敗や悪い成果が発覚し、上司から指摘されるのを避けるためだったとも話しているということです。

鑑定の信用性を失墜

佐賀県警は、DNA型鑑定の信頼性を損ねた重大な案件だと認識していて、再発防止に努めていくとしました。また、鑑定業務の信用性を失墜させたことについて、重く受け止めているとしました。



再発防止策として、鑑定作業の各段階におけるチェック体制の見直し、鑑定体制の強化を行うとしています。佐賀県警の全ての職員に対して、公文書の適切な取り扱い、適切な業務管理について指導教育を行い、倫理観の向上、職場関係の改善を図り、再発防止に努めるとしました。



具体的には、上司が鑑定作業の着手から終了までの各段階で鑑定作業をチェックし、鑑定記録や印字資料の記載内容も確認するということです。



また、人員が少なかったのが問題だったとして、態勢強化が必要だとしました。作業にあたる職員の増員も検討しているということです。



佐賀県警の科学捜査研究所は所長を含む16人体制です。技術職員の人数は公開していません。実施するDNA鑑定の件数は年々、増えているといいます。



2020年 939件

2021年 915件

2022年 913件

2023年 1073件

2024年 1233件



ただ、DNA鑑定を担当するほかの職員に比べて、この職員が特別に鑑定が多かったわけではないともしています。

なぜ7年以上、発覚しなかった？

この職員は2012年に採用されました。2015年にDNA型鑑定に必要な資格を取得しました。その2年後、不適切な鑑定を始めたことになります。



7年以上の間、発覚しなかったことについては、上司による精査や確認が不十分だったとしました。



DNA型鑑定に携わるほかの職員についても聞き取り調査や、過去の記録の調査を行い、不適切な行為を行っていないことを確認したということです。



逮捕せず、任意での捜査としたことについては、捜査に素直に従っていて、総合的に判断して、逮捕の必要性はないと判断したとしています。職員は「周りの人に多大なる迷惑をかけて申し訳ない」と話しているということです。



佐賀県警は、捜査への影響はないと判断したことから、関連する事件の被害者に報告することは現段階では考えていないとしています。