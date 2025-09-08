人気アニメ「東京リベンジャーズ」橘日向、「ウマ娘 プリティーダービー」スペシャルウィーク役などを務める声優の和氣あず未（31）が8日、自身のインスタグラムを更新。指定難病「拡張型心筋症」の可能性が高いと診断された長女が、小児集中治療室（PICU）から一般の小児病棟へ移ることになったと報告した。

9月8日に31回目の誕生日を迎えた和氣は「私は！31歳になりました！！たくさんお祝いいただいてありがとうございます！！変わらず元気に過ごしてます！」と報告。

闘病中の長女について「そしてとっても嬉しい事に娘がPICUから抜け一般の小児病棟へ移ることができました なので本格的に付き添い入院スタート！24時間一緒にいられるなんて最高の誕生日プレゼントだよ〜」と明かした。

「これからもっと大変な生活になるのかもしれないけど2ヶ月間お世話になった看護師さんから「じゃ、楽しんで！！」て送り出していただけてなんだかその言葉だけでとても元気づけられました」と明かし「この環境の中でも、楽しい事を一緒にたくさん見つけなきゃね！」とつづった。

和氣をめぐっては、7月に所属事務所が活動を大幅に制限すると発表。今年2月に誕生した長女が「拡張型心筋症」の可能性が高いと医師より診断され、心臓移植の待機をすることになったためで、当面は子供の治療に専念するとしていた。