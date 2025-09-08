◇パ・リーグ ロッテ4―2オリックス（2025年9月8日 ZOZOマリン）

ロッテの先発の河村説人投手（28）が5回を6安打1失点と好投。打線は1点を先制された初回無死二、三塁から上田の中前2点適時打などで3点を奪い、7回には1死三塁から西川の右前適時打で1点を追加。6回以降は救援陣が走者を出しながらも踏ん張って逃げ切った。

【吉井監督に聞く】

――先発の河村が5回1失点

「しっかりストライク先行で投げてくれました」

――初回失点も2回以降は無失点

「試合なんで、ああいうこともあります」

――5回83球で交代

「久しぶりの先発だったので、球数というよりもイニングで多分スタミナ減らすので、あそこでいっぱいかなと思います」

――前回のエスコンでの登板からどこが良くなったのか

「特に変わってないんですけども、エスコンの時はやっぱり久しぶりで、点取られたくないっていう気持ちが強すぎて、逆にピッチングうまくいかなかったんですけども、今日は冷静にしっかり投げてくれたんで良かったと思います」

――監督から見ても緩急が良かったのか

「詳しく分析したわけではないんですけども、真っすぐもスピードの割にはなかなか捉えられない真っすぐなので、そのコンビネーションかなと」

――手術も乗り越えて3年ぶりの白星。何か声かけたか

「いや、特にないです。もう最近手術は普通になってるんで何もないです。これからも頑張れしかないです」

――打線がすぐ逆転できたのも大きかった

「そうですね。高部のヒットからあそこ1、2、3で続いて、もうほんとに速攻で点とってくれたんで良かったと思います」