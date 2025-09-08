日向坂46、松尾桜がセンターを務める五期生楽曲「空飛ぶ車」のMV公開！新シングル「お願いバッハ」収録
日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」（9月17日発売）に収録される、五期生楽曲「空飛ぶ車」のMVが、日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
■美しく可憐なパフォーマンスを披露
フォーメーションが明かされていないなかでの公開となり、映像のなかで五期生・松尾桜がセンターを務めることが判明した。
明るい洋館のなかで、クラシカルな衣装を纏い、一人ひとりの歌声が際立つミドルテンポの楽曲に合わせて、美しく可憐なパフォーマンスを披露している。様々なものが宙に浮かぶ世界観にも注目だ。
日向坂46五期生は、今作の特典映像となる個人PVの予告編も公開中。こちらもあわせてチェックしよう。
■【動画】「空飛ぶ車」のMV
■リリース情報
2025.08.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「お願いバッハ！」
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「お願いバッハ！」
