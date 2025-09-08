堂安律、日本代表を早期離脱しクラブ復帰…フランクフルトが発表「レヴァークーゼン戦に備える」
フランクフルトは8日、日本代表MF堂安律が代表を早期離脱し、クラブに復帰することを発表した。なお、日本サッカー協会（JFA）もすでに同選手が所属クラブ事情のため、代表チームから離れる旨を伝えている。
堂安は7日に行われた国際親善試合・メキシコ代表戦で先発出場し、81分までプレー。右ウイングバックと右シャドーの両ポジションで起用された。次戦となるアメリカ代表戦は現地時間9日に予定されていたが、同選手は一足早くチームを離れることとなった。離脱の理由については、ブンデスリーガ第3節レヴァークーゼン戦への出場を見据えたものと考えられていた。
そして、フランクフルトも「金曜日夜に行われるレヴァークーゼンとのアウェイ戦に備える」と説明。今夏に加入した堂安は、ここまで公式戦3試合で4ゴール1アシストを記録し、すでに攻撃陣の中心選手として存在感を放っている。
日本代表は9月10日（水）日本時間8時37分よりアメリカ代表と対戦する。また、堂安律の所属するフランクフルトは9月13日（土）日本時間3時30分〜からレヴァークーゼンとの一戦を臨む。
