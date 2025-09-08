2025年9月8日（月）から、北海道内のスーパーマーケットやドラッグストア、一部のコンビニエンスストアなどで、北海道産じゃがいもを使い、北海道工場で生産したポテトチップス『じゃがいも道 ほたてと昆布の旨しお味』が発売されています。

画像：カルビー株式会社

『じゃがいも道』は、『カルビー』がこれまでの北海道との深いつながりに感謝を込め、“道民のためのポテトチップス”として2022年10月に発売。

画像：カルビー株式会社

北海道産じゃがいもを使い、北海道工場で製造。北海道にゆかりのあるメンバーが開発を担当するなど、細部まで“北海道”にこだわった商品で、道産じゃがいもが使用できる季節（秋頃～翌年5月ごろまで）に限って販売されるというこだわりも。

画像：カルビー株式会社

発売4年目となる今年は、『じゃがいも道』史上初の中身のリニューアルを実施。上品な甘みと澄んだうま味が特徴の『北海道産昆布』を使用し、道民が好む濃い味わいに仕上げられています。

昆布の香りとうま味が効いたコク深いおいしさの『じゃがいも道 ほたてと昆布の旨しお味』は、厚切りクリンクルカットで、贅沢感がありながらも優しい食感が楽しめます！

詳細情報

じゃがいも道 ほたてと昆布の旨しお味

内容量：58g

価格：オープン（想定価格 税込み 160円前後）

発売日：2025年9月8日（月）

販売エリア：北海道

※スーパーマーケットやドラッグストア、一部のコンビニエンスストアなどで発売

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合があります。

※店舗によっては、取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

北海道産じゃがいもを使用し、北海道工場で製造。まさに“道民のためのポテトチップス”といえる『じゃがいも道 ほたてと昆布の旨しお味』。少し濃い味わいと、昆布の香りがたまらない♡

北海道産じゃがいもを使うことができる時期に限っての販売なので、2026年5月下旬には終売予定。ぜひお早めに味わってみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】“道民のためのポテトチップス”が中身を初リニューアルして今年も発売！北海道産じゃがいもを使用し、北海道工場で製造『じゃがいも道 ほたてと昆布の旨しお味』 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

