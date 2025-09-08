　8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比150円高の4万3810円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては166.19円高。出来高は3335枚となっている。

　TOPIX先物期近は3149.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.30ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43810　　　　　+150　　　　3335
日経225mini 　　　　　　 43810　　　　　+155　　　 63302
TOPIX先物 　　　　　　　3149.5　　　　　 +10　　　　5330
JPX日経400先物　　　　　 28295　　　　　+105　　　　 195
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　+2　　　　 139
東証REIT指数先物　　売買不成立

