日経225先物：8日22時＝150円高、4万3810円
8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比150円高の4万3810円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては166.19円高。出来高は3335枚となっている。
TOPIX先物期近は3149.5ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43810 +150 3335
日経225mini 43810 +155 63302
TOPIX先物 3149.5 +10 5330
JPX日経400先物 28295 +105 195
グロース指数先物 777 +2 139
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
