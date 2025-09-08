◇都市対抗野球決勝 王子2―1三菱自動車岡崎（2025年9月8日 東京D）

王子（春日井市）が2―1で三菱自動車岡崎（岡崎市）で下して、21年ぶり2度目の優勝を飾った。2年ぶりの東海勢同士の決勝戦。王子は準決勝まで4試合26得点を奪った攻撃力で勝ち上がってきたが、決勝では1点を追う8回に3安打で2点を奪い逆転した。三菱自動車岡崎は01年に続く準優勝となった。

好采配でチームを21年ぶりの優勝に導いた王子の湯浅貴博監督（52）が小野賞に選出された。

指揮官は、優勝監督インタビューで「21年かかりましたけども、諸先輩方、OBの皆さん、そして何より従業員の皆さんに、こういう景色をですね…選手はもちろん、いつか見せられるものだと信じてやってきました。選手がその気になって本当にドームで5連勝するんだという強い気持ちで戦ってくれて、このような結果になって本当にうれしく思います」と歓喜に沸くスタンドを見渡し感極まった。

何度もスタンドの応援団に、会社の仲間に感謝の思いを伝えた。「夜遅くまでですね、本当に大勢の方々にこの試合を見に来ていただきまして、そしてまた、ファンの皆さま方、テレビでご覧くださっている皆さま方、関係者の皆さま方の応援で本当に私たち…力以上のものが発揮できたかなと思います」。そして湯浅監督は最後に社会人野球界を代表して「私たち社会人野球に携わる人間としては、従業員の皆様さま方、そしてファンの皆さま方に明日への活力、そして感動を与えて“明日も頑張ろう”という思いを届けたい一心でここまでやってまいりました。それができたと思うと本当にうれしいです」と笑顔で熱いメッセージを伝えた。

また野球は今後も続きますが、また、成長してその場に戻ってきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました！