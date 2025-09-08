参政党の神谷代表は８日、記者会見の出席希望者に事前登録を求めたことについて、「言論統制しようとは思っていない。排除しようという意図も全くない」と述べた。

出席の意向確認について、適切な方法を報道機関側と協議する考えも示した。国会内での記者会見で語った。

神谷氏は事前登録制について、「ジャーナリストかユーチューバーかの線引きが難しく、ある程度人数を制限する趣旨だ」と説明した。事前登録制は自身の指示ではなく、詳細は把握していないとも強調した。その上で、「どのような方法が一番良いか、党の担当者と話して決めてもらいたい」と報道陣に呼びかけた。今後、同党広報担当者と報道機関側で協議が行われる方向だ。

同党は８月に、定例記者会見の出席希望者に事前登録をするよう求め、その際、「妨害や迷惑行為にあたる行為をした方は取材を断る場合がある」ことへの承諾を条件とした。どのようなケースが「妨害」や「迷惑行為」に該当するのかは明記されていなかった。ただ、この日の記者会見には、事前登録をしていない記者も名刺を提出すれば出席が認められた。