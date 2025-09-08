いつもの夏服 → 気分転換！【しまむら】ガバッと重ねたい♡「褒められベスト」

コーデがマンネリ気味……。そんなとき、ガバッと重ねるだけで気分を一新できるベストがあれば便利かも。そこでおすすめしたいのが【しまむら】のプチプラベスト。シャーリングデザインやフレシルエットなど女性らしいディテールで、周りから褒められるコーデに仕上がりそうです。

フェミニンなムードをまとえる！ 淡色 × シャーリング

【しまむら】「JQDシャーリングベスト」\1,089（税込）

涼しげで上品な淡色のベスト。肩からフロントにかけてシャーリングが施されており、パッと華やかな印象です。深めのVネックで肌見せができ、甘さ控えめに着られるのが嬉しいポイント。淡色でまとめた女性らしいコーデはもちろん、ジーンズと合わせてカジュアルに落とし込むのも◎

ギンガムチェック × フレアシルエットで大人可愛く

【しまむら】「YUMサッカームジV」\1,639（税込）

甘めのギンガムチェック柄も、シックな黒なら大人もトライしやすい。ウエストにはゴムが入っており、キュッとくびれたメリハリのあるシルエットを演出。ふわっと広がるフレアシルエットが、大人可愛いポイントに。コンパクトなシルエットなので、ワイドパンツと合わせてもすっきり見えそう。コーデのマンネリを打破しながらキリッと引き締めてくれるベストは、大人コーデで活躍するはず。

