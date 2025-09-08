「コレどこの？」って聞かれちゃうかも？！【ダイソー】自慢したくなる♡「映えキーホルダー」

遊び心満載！ ファッションのアクセントとしても◎ @ftn_picsレポーターが【ダイソー】で発見した「映えキーホルダー」を紹介します。シンプルなバッグやポーチのおしゃれ度をさり気なくアップさせてくれるアイテムは、付け替えて楽しめるのもポイント。お気に入りを見つけたら早めGETがおすすめです。

キラッと艶っとがゴージャス「キーホルダー（クマ）」

光沢感とカラーのグラデーションが目を引く「キーホルダー（クマ）」。クマの大きさは4.5 × 8 × 4.5cmなので存在感もバッチリ！ ブルーのほか、白、黒、パープルも販売されているので、重ね付けすればより一層華やかになりそう。

癒され度120%！？「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」

「アニマルキーチェーン（めかくし クマ）」は、思わずポーズを真似したくなる可愛さです。6.5 × 13 × 6㎝と大きめサイズなので、お部屋に飾るのもおしゃれ！こちらのベージュのほか、ブラウンもあります。

クオリティの高さに驚き！「キーホルダー（アイスフロート B）」

「精巧なつくりに心を奪われました」と、@ftn_picsレポーターとも*さんが驚いたのは「キーホルダー（アイスフロート B）」。トッピングのさくらんぼ、ソーダの泡など細部までこだわりが感じられるアイテムです。

仕掛けもバッチリ！ 「キーホルダー（スロットマシン）」

サイズは4 × 5.5 × 2.4cmと小さいのに、レバーを引くとスロットが回転するデザインの「キーホルダー（スロットマシン）」。シルバー、赤、ブルーとコレクション欲が刺激されるカラー展開です。

紹介したアイテムはすべて\220（税込）です。【ダイソー】には、可愛くて気分も高まるキーホルダーが種類豊富に揃っています。ぜひチェックして！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N