ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国のアフガン地震救援物資、第1陣が到着 中国のアフガン地震救援物資、第1陣が到着 中国のアフガン地震救援物資、第1陣が到着 2025年9月8日 21時52分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、アフガニスタン・カブールの空港に駐機する中国空軍の輸送機「運−２０（Ｙ２０）」と同機が運んだ救援物資。（カブール＝新華社記者／李昂） 【新華社カブール9月8日】アフガニスタン東部で8月31日に起きた地震を受け、中国政府が提供する緊急救援物資の第1陣が7日、同国の首都カブールに到着した。第1陣には、テントや毛布など被災地で必要な物資が含まれている。 ７日、アフガニスタン・カブールで、中国空軍の輸送機「運−２０（Ｙ２０）」から搬出された救援物資を運ぶフォークリフト。（カブール＝新華社配信） ７日、アフガニスタン・カブールの空港駐機場に並ぶ中国の救援物資。（カブール＝新華社配信） ７日、アフガニスタン・カブールで、中国空軍の輸送機「運−２０（Ｙ２０）」から搬出された救援物資。（カブール＝新華社配信） ７日、アフガニスタン・カブールで、中国空軍の輸送機「運−２０（Ｙ２０）」から搬出された救援物資を運ぶフォークリフト。（カブール＝新華社配信） ７日、アフガニスタン・カブールで、中国空軍の輸送機「運−２０（Ｙ２０）」から搬出された救援物資。（カブール＝新華社配信） ７日、アフガニスタン・カブールで、中国の救援物資を運ぶフォークリフト。（カブール＝新華社配信） ７日、アフガニスタン・カブールで、中国空軍の輸送機「運−２０（Ｙ２０）」から搬出される救援物資。（カブール＝新華社配信） ７日、アフガニスタン・カブールで、中国空軍の輸送機「運−２０（Ｙ２０）」から搬出された救援物資。（カブール＝新華社配信） ７日、アフガニスタン・カブールで、中国空軍の輸送機「運−２０（Ｙ２０）」から搬出される救援物資。（カブール＝新華社記者／李昂） リンクをコピーする みんなの感想は？