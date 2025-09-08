「ロッテ４−２オリックス」（８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテは接戦を制し、２連勝を飾った。先発の河村説人投手（２６）が５回６安打１失点で、２０２２年５月１１日の楽天戦（楽天生命パーク）以来１２１６日ぶりの勝利を飾った。

初回、無死から連打を浴び、１死一、三塁から頓宮に先制打を浴びた。二回以降は１９２センチの長身から投げ下ろす直球とスライダー、カットボール、フォークを武器にオリックス打線を封じた。中堅・高部らバックも好守で支えた。

試合後は「勝利…勝ったということは結構、なんて言うんすかね。初めて勝った時より、今日の方が嬉しいなと思います」と喜びを噛みしめ「先発でずっと投げたいなっていうのはもちろん、１年間投げたいなとはいつも思ってますけど、今年も去年もそうですけど、１軍ですら投げられてなかったので、まず１軍で投げられることが大事だなと思います」と今後を見据えた。

河村は星槎道都大から２０２０年ドラフト４位で入団。１年目の２１年に６勝、２２年は２勝を挙げたが、９月に右ヒジ手術を受けた。２３年は登板がなくオフに育成契約。２４年７月に支配下契約した。今季は８月１４日の日本ハム戦（エスコン）で、先発として３年ぶりに１軍で登板。四回途中５失点で敗戦投手となっていた。