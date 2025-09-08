今夏の移籍市場では計7人の新戦力を迎え入れたマンチェスター・シティ。特にGKは3人の選手を獲得しており、最も入れ替わりの激しいポジションとなった。



夏の移籍市場が終わったばかりだが『Manchester Evening News』では早くも冬の移籍市場に目を向けている。



シティは昨季の冬から今季の夏にかけて大型補強を行い、高齢化の進んでいたチームの若返りに成功している。2-1と敗れたブライトン戦での先発の平均年齢は25.9歳。若手を積極的に起用しているブライトン(25.8歳)とほとんど変わらない数字だった。





右SBは35歳のカイル・ウォーカーが去り、27歳のマテウス・ヌネス、20歳のリコ・ルイスの2人がローテーションで務めている。若返りには成功したものの、クオリティは継続できておらず、昨季の冬、そして今夏で補強のなかったポジションだ。同メディアはSNSでの意見を参考にしながら、右SBが今のシティの唯一の問題点だと厳しい指摘をしている。シティは今夏ニューカッスルのティノ・リヴラメントを獲得候補としていたが、交渉は難航し、獲得には至らなかった。その他ユヴェントスのアンドレア・カンビアーソやローマに移籍したウェズレイ・フランカの名前が挙がったものの、最終的には新戦力ゼロで新シーズンを迎えている。同メディアによると、シティは冬の移籍市場で再度、右SBの獲得を試みるようだ。シーズン途中にニューカッスルが主力であるリヴラメントを放出する可能性は低いため、ターゲットは誰になるのだろうか。