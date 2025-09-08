声優・坂倉花、3ヶ月ぶりに活動再開へ 9日配信のWEBラジオ出演「今後ともどうぞよろしくお願いいたします」
6月より体調不良で活動休止していた声優・坂倉花が8日、9日配信のWEBラジオ「ラブライブ！スーパースター!! 結女ランチタイム放送局 リエラジ！」への出演をもって、活動再開することが、所属事務所より発表された。また、『ラブライブ！』関連の仕事は今後、出演を再開していく予定。
【Xより】元気そう！活動再開する声優・坂倉花
所属事務所は「いつも坂倉花へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。活動を休止しておりました坂倉花につきまして9月9日配信のWEBラジオ「ラブライブ！スーパースター!!結女ランチタイム放送局 リエラジ！」にて仕事を再開いたします事をご報告いたします」と説明。
「ファンの皆さま、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを、改めてお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えている。
坂倉も自身のXを更新し「多くのご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ありませんでした。明日からまた活動を再開させていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
代表作『ラブライブ！』公式サイトは「今後開催いたします『ラブライブ！スーパースター!!』のイベントにつきましても、予定どおり出演する方向で準備を進めております。皆様には多大なご心配、ご迷惑をおかけいたしましたが、今後とも応援のほど、よろしくお願い申し上げます」と発表している。
坂倉花は、2004年4月3日生まれ、埼玉県出身。『ラブライブ！スーパースター!!』Liella!の3期生・鬼塚冬毬役で知られ、2024年朗読劇『初等教育ロイヤル』ではヒロイン・佐藤さん役で出演し、ゲーム『D.C. Re:tune 〜ダ・カーポ〜 リチューン』では森川知子のCVを担当するなどマルチに活動中。
