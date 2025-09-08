バレーボール女子日本代表が８日、４位に入った世界選手権（７日閉幕）を終えて開催地のタイから羽田空港に帰国した。得点源の和田由紀子（ＮＥＣ川崎）は帰国後に取材に応じ「世界ランクが上のチームと勝負所で当たった時に自分たちのバレーを出せたのは良かったけど、結果としては負けているので、足りないところがあった。結果を受け止めて、次の国際大会では金メダルを目指していきたい」と決意を新たにした。

８月の大会直前合宿ではコンディション面を考慮し、チームと別メニューで調整。８月２３日の１次リーグ初戦はベンチで、第２戦では「７割ぐらいの練習」だったという。それでもスタッフと懸命に調整し、今月３日のオランダとの準々決勝で２７得点、６日のトルコとの準決勝で２２得点はともにチーム最多を記録。得点源として存在感を放った。「ギリギリまでチームと練習ができなかった。試合ではチームに助けてもらった分、助けたかった。試合を重ねるごとにコンディションを上げていけたのは良かった」と大会を振り返った。

世界選手権では石川真佑主将に次ぐチーム２位タイの１００得点（全体６位）を挙げた。「オポジット（ＯＰ）として世界で勝負したい気持ちはさらに強くなりました」と意欲的に話す。トルコのバルガスら世界屈指のＯＰと対戦して感じたこともある。「自分はチームを引っ張るＯＰには、まだ届かない部分がたくさんあるなと思ったので、磨いていきたい」。代表シーズンを終え、１０月からはＮＥＣ川崎の一員で大同生命ＳＶリーグに臨む。新たな課題を胸に、身長１７４センチの大砲は鍛錬を重ねる。