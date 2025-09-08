飲酒後に受けた病院からの緊急連絡！すぐ向かおうとするが…｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第16話をごらんください。

妻の入院中、1人きりの家に帰宅する夫。子どもたちを親に預けていることもあり、仕事にも見舞いにも行ったことに充足感を覚えた夫は、ビールを飲むことに。のんびりとくつろいでいましたが、病院から急変の連絡を受けます。

ビールを飲んでくつろいでいると、ツマ子が急変した連絡を受けた夫。すぐさま向かおうとしましたが、お酒を飲んでいるため、運転できないことに気がつきました。



妻が即入院になるほどの状態なのに迷いもなく飲酒…。事態の深刻さが、まだわかっていないのかもしれません。

