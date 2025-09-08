¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤¬¡ÖÉÔÅö¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡×±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂàÃÄ¤ÎÊý¿Ë¤òÊóÆ»
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤È±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¶ÛµÞ¾º³Ê¸å¤ÏÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¹¹Å³ÏÀ¤¬²ÃÂ®¡£²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±ºÆ³«½éÀï¤Î¥ª¥é¥ó¥À£Ç£Ð¤³¤½£¹°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Â³¤¯£·Æü¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢£Ç£Ð¤Ç¤Ï£±£³°Ì¤Ë·âÄÀ¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ç£Ð¥Õ¥¡¥ó¥º¡×¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë£Æ£±¥¹¥¿¡¼¤¬àÉÔÅö¤Ë²ò¸Ûá¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë£Æ£±¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î£±¿Í¤ò¥Á¡¼¥à¤«¤é³°¤¹½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤ÈÂàÃÄ¤ÎÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¿åÌÌ²¼¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌçÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥«¥¤¡×¤ÎÂçÊªÉ¾ÏÀ²È¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥Ó¥Ã¥Ä»á¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤òÄ¾·â¡£¡Ö¥á¥¡¼¥¹¤Ï¡Ø¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¥æ¥¦¥¤¬»Ä¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡¡¡©¤¤¤ä¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤Ï¡ØÇ°¤Î¤¿¤á³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¡Ø³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÄÏÀ¤·¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥¦¥¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¡¼¥ë¤Ë»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï³ÑÅÄÍµµ£¤â¡¢¥¢¥ë¥Ü¥ó¡¢¥¬¥¹¥ê¡¼¡¢¥¢¥ë¥°¥¨¥ë¥¹¥¢¥ê¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Þ¤¿°ì¿Í¤Îµ¾À·¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÄóµ¯¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡ÖÈà¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È»×¤¦¡£º£Ç¯ºÇ½é¤Îµ¾À·¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤½¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥æ¥¦¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥½¥ó¤Ë·âÄÆ¤µ¤ì¤Æ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢£Ç£Ð¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£