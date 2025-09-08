切り裂かれた衣服…生後11か月で救急搬送された娘の容態は？【ママリ】

この漫画は、つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワー・サチさんの次女ヒカリちゃんに起きた体験談を描いたものです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『突発性発疹から急性脳症になりました』第20話をごらんください。※この漫画には病気の治療にまつわる描写が含まれますが、あくまで1人の体験談です。ご自身あるいはお子さんのケースではかかりつけ医の指示に従ってください

ヒカリちゃん(11か月)は、保育園に入園した数日後に突発性発疹による高熱でけいれんが起き、救急車で病院に搬送されました。子どもが病気になったときの対応について考えるきっかけになる作品です。

処置室のドアが開くたびに、サチさんの目に飛び込んでくるのは、たくさんの医師やモニターに囲まれたわが子です。



病院に到着したとは言え、医師から詳しい状況を伝えられるまでは安心できません。しばらくすると、夫が長女・ユメちゃんを連れて病院に到着しました。

